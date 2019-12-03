Чисті факти, для тих, кому не сподобалась голівудська історія протистояння Ford і Ferrari у фільмі "Аутсайдери".

Повнометражна документальна стрічка під назвою “Ford GT: The Return to Le Mans” доступна для перегляду на YouTube.

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Фільм “Ford проти Ferrari”, відомий в українському прокаті під титулом “Аутсайдери”, вже зібрав касу більше 140 мільйонів доларів по всьому світу, однак багатьох глядачів залишив розчарованими, через вільне трактування історії та неточності художнього зображення дійсності. Дещо про знамените протистояння та перемогу “блакитного овала” над “італійським жеребцем” у 1966 році можна побачити в новій документальній картині від Ford, однак сюжет фільму присвячений тріумфальному поверненню американського виробника у леманівські змагання вже у новому часі – в 2016 році.



Керівництво Ford прийняло рішення повернутися в Ле-Ман у 2016 році з новим поколінням спорткара GT, щоб відзначити 50 років з моменту історичної перемоги. Повернення у кільцевий чемпіонат було нелегкою справою, однак команда впоралась із завданням: того року Ford здобув перемогу в класі GTE Pro, наступного посів друге місце, у 2018 році зайняв нижчу сходинку подіуму, а цього року закінчив на 4, 5, та 6 позиціях. На цьому у Ford вирішили поставити крапку в історії леманівського Ford GT – наступного року в Ле Ман буде одним виробником менше.

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