Новый Ford Edge стал больше и получил третий ряд сидений. Модель будет предложена в бензиновой и гибридной версиях.

В интернете опубликовано фото Ford Edge третьего поколения. Кроссовер должен презентовать в апреле на автошоу в Шанхае, а его продажи стартуют летом. Об этом сообщает сайт Autohome.

Читайте также: В Китае выпустят клон Ford F-150

Кроссовер Ford Edge ждут больших изменений и они начинаются с дизайна. Внешний вид стал более солидным и выдержан в духе нового Mondeo – с широкой решеткой радиатора и тоненькими диодными фарами. Боковины потеряли рельеф, оконная линия изогнута, а дверные ручки теперь выдвижные. У задних стоек крыши уменьшен угол наклона. Кроме того, автомобиль значительно увеличился.

Размеры Ford Edge 2023:

Длина - 5000 мм.

Ширина - 1961 мм.

Высота - 1773 мм

Колесная база - 2950 мм

Увеличенные размеры позволили прибавить третий ряд сидений. Модель теперь предложена в семиместном исполнении, причем на втором ряду установлены два отдельных кресла с электроприводом. На передней панели по примеру семейного Mondeo установлен широкий экран. Оснащение включает трехзонный климат-контроль, панорамную крышу и проекцию на лобовое стекло.

Новый Ford Edge 2023 сначала будет предложен с 2,0-литровым 250-сильным бензиновым турбодвигателем, а затем появится 275-сильный гибрид. Бензиновый V6 и дизель, с которым модель предлагали в Европе, больше не будет.

Гибрид Ford Edge сможет разгоняться до 100 км/ч за 7,1 с и тратить 6,3 л/100 км. Все версии получат 8-ступенчатую автоматическую КПП и полный привод.