Компанія JMC, яка частково належить Changan, готує пікап Daodao, який дуже схожий на актуальний Ford F-150.

Китайська компанія скопіювала найпопулярніший американський пікап Ford. За копіпастом помічено марку Jiangling Motors (JMC), яка готує для китайського ринку нову модель під назвою Daodao.

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На фотографіях, опублікованих AutoHome, відображений пікап, дуже схожий на Ford F-150. Причому JMC Daodao буде доступний у двох варіантах оформлення, з хромованими радіаторними гратами та матовими, проте оптика в обох випадках однакова і нагадує ту, яка встановлюється на актуальний F-150.

JMC Daodao схожий за габаритами з Ford F-150 і має ті самі контури кузова. Згідно з інформацією з бази Мінпрому Китаю, пікап запропонують у трьох варіантах довжини та у двох модифікаціях – бензиновій та дизельній. У першому випадку Daodao приводить в рух 2,3-літровий мотор потужністю 258 кінських сил, а в другому – агрегат, що працює на дизелі того ж об'єму, який розвиває 177 кінських сил.

Варто відзначити, що JMC має досвід виробництва перелицьованих моделей Ford. Річ у тому, що маркою частково володіє Changan, у якого, своєю чергою, є спільне підприємство з Ford. І під ім'ям JMC Teshun у КНР продається перероблений Ford Transit другого покоління.