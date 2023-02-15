Компания JMC, частично принадлежащая Changan, готовит пикап Daodao, очень похожий на актуальный Ford F-150.

Китайская компания скопировала популярнейший американский пикап Ford. За копипастом подмечена марка Jiangling Motors (JMC), которая готовит для китайского рынка новую модель под названием Daodao.

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На фотографиях, опубликованных AutoHome, запечатлен пикап, очень похож на Ford F-150. Причем JMC Daodao будет доступен в двух вариантах оформления, с хромированной радиаторной решеткой и матовой, однако оптика в обоих случаях одинакова и напоминает ту, которая устанавливается на актуальный F-150.

JMC Daodao схож по габаритам с Ford F-150 и имеет те же контуры кузова. Согласно информации из базы Минпрома Китая, пикап будет предложен в трех вариантах длины и двух модификациях, бензиновой и дизельной. В первом случае Daodao приводит в движение 2,3-литровый мотор мощностью 258 лошадиных сил, а во втором – агрегат, работающий на дизеле того же объема, развивающий 177 лошадиных сил.

Стоит отметить, что у JMC есть опыт производства перелицованных моделей Ford. Дело в том, что маркой частично владеет Changan, у которого, в свою очередь, есть совместное предприятие с Ford. И под именем JMC Teshun в КНР продается переделанный Ford Transit второго поколения.