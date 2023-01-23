Ford готується перейти на електрокари в Європі та скорочує 1000 співробітників. До 2030 року вся легкова лінійка Ford на європейському ринку буде електричною.

Компанія Ford розпочала масштабну реструктуризацію бізнесу в Європі. Найближчими роками компанія відправить у відставку моделі, що приносять найменший прибуток, і поступово переключиться на продаж електромобілів.

Читайте також: Ford показав свій модельний ряд майбутнього

Як пише Automotive News Europe, лише у Німеччині Ford збирається скоротити штат більш ніж на тисячу людей. Це стосується всіх сегментів — виробництва моторів і трансмісій, а також відділів розробки, управління та продажів.

Скорочення торкнуться європейської штаб-квартири Ford і заводу в Кельні, Німеччина, повідомляє Automotive News Europe з посиланням на джерела. Глава профспілки в Кельні в понеділок скликав на збори усі 14 тисяч робітників заводу. У самій компанії офіційних коментарів не дають, але зазначають, що перехід на електрокари потребує «значних змін» у виробничому процесі.

Ford інвестує близько двох мільярдів доларів на переобладнання кельнського заводу для збирання «батарейних» автомобілів. Виробництво хетчбека Fiesta буде припинено, а площі адаптовані під випуск електрокарів на платформі MEB Volkswagen. Перший електромобіль зійде з конвеєра підприємства 2023 року, а другий — 2024-го.

Однак, як з'ясувалося минулого тижня, платформа MEB стане лише перехідним етапом для американського виробника. До кінця десятиліття він перейде на власну архітектуру, технологія якої розробляється у США.

До 2030 року легкові Ford в Європі втратять двигуни внутрішнього згоряння. Очікується, що до цього часу дві третини комерційних автомобілів, що продаються, також будуть або повністю електричними, або гібридами, що підключаються.