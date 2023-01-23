Ford готовится перейти на электрокары в Европе и сокращает 1000 сотрудников. К 2030 году вся легковая линейка Ford на европейском рынке будет являться электрической.

Компания Ford приступила к масштабной реструктуризации бизнеса в Европе. В ближайшие годы компания отправит в отставку приносящие наименьшую прибыль модели и постепенно переключится на продажу электромобилей.

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Как пишет Automotive News Europe, только в Германии Ford собирается сократить штат более чем на тысячу человек. Это касается всех сегментов – производства моторов и трансмиссий, а также отделов разработки, управления и продаж.

Сокращения затронут европейскую штаб-квартиру Ford и завод в Кельне, Германия, сообщает Automotive News Europe со ссылкой на источники. Глава профсоюза в Келии в понедельник созвал на собрание все 14 тысяч рабочих завода. В самой компании официальные комментарии не дают, но отмечают, что переключение на электрокары требует «значительных изменений» в производственном процессе.

Ford инвестирует около двух миллиардов долларов в переоборудование кельнского завода для сбора «батарейных» автомобилей. Производство хэтчбека Fiesta будет приостановлено, а площади адаптированы под выпуск электрокаров на платформе MEB Volkswagen. Первый электромобиль сойдет с конвейера предприятия в 2023 году, а второй — в 2024 году.

Однако, как выяснилось на прошлой неделе, платформа MEB станет только переходным этапом для американского производителя. К концу десятилетия он перейдет на свою архитектуру, технология которой ведется в США.

К 2030 году легковые Ford в Европе потеряют двигатели внутреннего сгорания. Ожидается, что к этому времени две трети продаваемых коммерческих автомобилей также будут либо полностью электрическими, либо подключаемыми гибридами.