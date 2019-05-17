Пожалуй, все попадали в ситуации, когда тележка в супермаркете сама куда-то котится или врезается в прилавки? Или дети пытались протаранить ней других людей? Чтобы этого не произошло, Ford оснастил экспериментальную тележку системой автоматического торможения, похожей на ту, которую использует на своих малолитражках.

И хотя это звучит как первомайский шутка, это чистая правда.

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Тележка оборудована специальными камерами и радаром, которые анализируют пространство впереди. В случае появления препятствия тормоза активируются автоматически, чтобы уберечь бутылки, десерты в корзине, а также нервы покупателей.



"Умная" тележка от Ford

По мнению разработчиков, такая технология значительно облегчит жизнь покупателям. В целом компания уже производила "умных" помощников для дома, например, чудо-кровать. Она оборудована датчиками и отслеживает положение человека во сне, если же кто-то займет чужую половину кровати, конструкция переместит его назад.

Пока не известно, появятся ли такие технологии в реальной жизни в современных супермаркетах. Но было бы неплохо, если бы разработчики научили тележки просто следовать за покупателем.

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