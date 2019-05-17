Мабуть, всі потрапляли у ситуації, коли візок в супермаркеті сам кудись котився чи врізався у прилавки? Або діти намагалися протаранити ним інших покупців? Щоб цього не сталося, Ford оснастив експериментальний візок системою автоматичного гальмування, схожою на ту, яку використовує на своїх малолітражках.

І хоча це звучить як першотравневий жарт, це чиста правда.

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Візок обладнаний спеціальними камерами та радаром, які аналізують простір попереду. У випадку появи перешкоди гальма активуються автоматично, аби вберегти пляшки, десерти у кошику, а також нерви покупців.



"Розумний" візочок від Ford

На думку розробників, така технологія значно полегшить життя покупцям. Загалом компанія вже виготовляла "розумних" помічників для дому, наприклад, диво-ліжко. Воно обладнане датчиками та відстежує положення людини уві сні, якщо ж хтось займе чужу половинку ліжка, конструкція перемістить його назад.

Наразі не відомо, чи з'являться такі технології в реальному житті у сучасних супермаркетах. Але було б непогано, якби розробники навчили візки просто слідувати за покупцем.

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