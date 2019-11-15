Официальная премьера новинки запланирована на следующую неделю в Лос-Анджелесе.

Конкурент Tesla Model Y неожиданно сбросил покровы за пару дней до премьеры – на одном из сайтов Ford появился конфигуратор модели, который раскрыл не только внешность электрического кроссовера, но и его важнейшие характеристики.

Также интересно: Hyundai на следующей неделе покажет абсолютно новую модель – гибридный кроссовер Vision T

Судя по фото, для своего электрического кроссовера Ford выбрал не только узнаваемую внешность легендарного "Мустанга", но и его название: автомобиль называется Mustang Mach-E.

Конфигуратор также раскрыл технические данные электрокара и даже цены. Базовой будет заднеприводная модель с 255-сильной силовой установкой. Заявленный запас хода в 370 км, разгон до сотни за 6,5 секунды и ценник в 43 895 долларов. Последний пункт еще больше приближает фордовскую новинку к Tesla Model Y, с которым Mustang Mach-E будет играть в одном габаритном сегменте.

Фото: электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E 2020 / Аuto Сar

Версия California Rt.1 – самая мощная модификация на старте продаж. Такой кроссовер будет оснащен 2852-сильной установкой с запасом хода в 480 км. Промежуточным вариантом будет комплектация Premium с электро-агрегатами на 333 силы, полным приводом, разгоном до сотни за 5,5 с и запасом хода в 435 км. Оценивается такая версия в $50 600. Позже должна появиться топовая комплектация Mach-E GT с ценником в 60+ тысяч долларов и способностью ускоряться с места до 100 км/ч за 3,5 секунды.

Также интересно: SsangYong готовит электрическую версию Korando к выходу в свет