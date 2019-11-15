Офіційна прем'єра новинки запланована на наступний тиждень в Лос-Анджелесі.

Конкурент Tesla Model Y несподівано скинув покрови за пару днів до прем’єри – на одному з сайтів Ford з’явився конфігуратор моделі, який розкрив не лише зовнішність електричного кросовера, а й його найважливіші характеристики.

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Судячи з фото, для свого електричного кросовера Ford обрав не лише впізнавану зовнішність легендарного “Мустанга”, а й його назву: автомобіль називається Mustang Mach-E.

Конфігуратор також розкрив технічні данні електрокара та навіть ціни. Базовою буде задньопривідна модель з 255-сильною силовою установкою. Заявлений запас ходу у 370 км, розгін до сотні за 6,5 секунди і цінник у 43 895 доларів. Останній пункт ще більше наближає фордівську новинку до Tesla Model Y, з котрим Mustang Mach-E гратиме в одному габаритному сегменті.

Фото: електричний кросовер Ford Mustang Mach-E 2020 / Аuto Сar

Версія California Rt.1 – найпотужніша модифікація на старті продажів. Такий кросовер буде оснащений 285-сильною установкою з запасом ходу в 480 км. Проміжним варіантом буде комплектація Premium з електро-агрегатами на 333 сили, повним приводом розгоном, до сотні за 5,5 с і запасом ходу в 435 км. Оцінюється така версія у $50 600. Пізніше має з’явитись топова комплектація Mach-E GT з цінником у 60+ тисяч доларів та здатністю прискорюватись з місця до 100 км/год за 3,5 секунди.

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