Новинку презентують на Автошоу в Лос-Анджелесі, яке відкриє свої двері для репортерів 18 листопада, а для публіки – 22-го.

Своє нове творіння Hyundai називає “проривом” в технологіях плагін-гібридів. Водночас, назва прототипа Vision T, свідчить про те, що кросовер також є носієм перспективного дизайну.

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Hyundai Vision T Plug-in Hybrid стане сьомим концептом, створеним фахівцями Hyundai Design Center в рамках новітньої філософії дизайну марки Sensuous Sportiness (“чуттєва спортивність”). Самостійною моделлю Vision T навряд чи коли-небудь стане, однак передасть стилістику та технології майбутнім серійним автомобілям марки.

Фото: офіційні тізери Hyundai Vision T Plug-in Hybrid та відредаговане зображення / Hyundai

Відмінною рисою моделі став дизайн елементів освітлення Hidden Signature Lamp, характерний для концепту Le Fil Rouge і нового Grandeur. Решітка радіатора концепта – ще одна цікава деталь. Вона отримала назву Parametric Air Shutter. Отвори у ній відкриті, коли машина на ходу і закриваються, коли кросовер зупиняється.

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