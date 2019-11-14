Новинку представят на Автошоу в Лос-Анджелесе, которое откроет свои двери для репортеров 18 ноября, а для публики – 22-го.

Свое новое творение Hyundai называет "прорывом" в технологиях плагин-гибридов. В то же время, название прототипа Vision T, свидетельствует о том, что кроссовер также является носителем перспективного дизайна.

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Hyundai Vision T Plug-in Hybrid станет седьмым концептом, созданным специалистами Hyundai Design Center в рамках новой философии дизайна марки Sensuous Sportiness ("чувственная спортивность”). Самостоятельной моделью Vision T вряд ли когда-нибудь станет, однако передаст стилистику и технологии будущим серийным автомобилям марки.

Фото: официальные тизеры Hyundai Vision T Plug-in Hybrid и отредактированное изображение / Hyundai

Отличительной особенностью модели стал дизайн элементов освещения Hidden Signature Lamp, характерный для концепта Le Fil Rouge и нового Grandeur. Решетка радиатора концепта – еще одна интересная деталь. Она получила название Parametric Air Shutter. Отверстия в ней открыты, когда машина на ходу и закрываются, когда кроссовер останавливается.

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