В своих отчетах о прибыли за первый квартал компания указала чистую прибыль в размере 1,3 миллиарда долларов. Это не совсем большое изменение, но выплата была бы гораздо выше, если бы электромобили Ford не были такими убыточными. На самом деле подразделение Model e (куда входят все электромобили Ford) потеряло столько же, сколько выиграла вся компания. По данным Bloomberg, сейчас Ford теряет 100 000 долларов на каждом проданном электромобиле.

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По иронии судьбы, продажи Ford EV выросли на целых 86 процентов в течение первых трех месяцев года. Но это все еще небольшая часть портфолио Ford. Для сравнения, почти каждый Ford с двигателем внутреннего сгорания в отдельности превосходит всю линейку Model e. Лишь Mustang, Ranger, E-Series и Transit Connect опустились ниже порога. Mustang Mach-E - самый продаваемый электромобиль Ford - зафиксировал 9589 продаж за этот период. Сравните это с F-Series, которая собрала 152 943 продажи.

Поэтому неудивительно, что Ford Pro - коммерческое подразделение компании - с лихвой компенсировал потери от Model e. Благодаря высоким продажам грузовиков Super Duty компания зафиксировала прибыль в 3 миллиарда долларов за первый квартал года. Ford Blue, группа розничных продаж двигателей внутреннего сгорания и гибридных моделей, также зарегистрировала прибыль в размере 900 миллионов долларов.

Ford уже замедлил производство электрических моделей в ответ на охлаждение спроса на электромобили. Bloomberg сообщает, что компания сокращает заказы с поставщиками аккумуляторов и ищет другие способы компенсировать финансовые потери своей группы Model e.

Изменения в ландшафте электромобилей является проблемой не только для Ford. Недавно компания Stellantis заявила, что открыта для создания версий двигателей внутреннего сгорания, если будет спрос. Mercedes-Benz выразил сомнения относительно своих электрических амбиций.