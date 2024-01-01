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Ford теряет 100 000 долларов на каждом проданном электромобиле

Догнать лидеров по производству электромобилей для Ford оказалось непростой задачей. Подразделение электромобилей компании продолжает оставаться лидером убытков для американского автопроизводителя.
100 000 долларов теряет Ford на каждом электромобиле - Auto24

Ford Mustang Mach-E Rally

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Евгений Гудущан
logo14 мая, 12:10
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В своих отчетах о прибыли за первый квартал компания указала чистую прибыль в размере 1,3 миллиарда долларов. Это не совсем большое изменение, но выплата была бы гораздо выше, если бы электромобили Ford не были такими убыточными. На самом деле подразделение Model e (куда входят все электромобили Ford) потеряло столько же, сколько выиграла вся компания. По данным Bloomberg, сейчас Ford теряет 100 000 долларов на каждом проданном электромобиле.

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По иронии судьбы, продажи Ford EV выросли на целых 86 процентов в течение первых трех месяцев года. Но это все еще небольшая часть портфолио Ford. Для сравнения, почти каждый Ford с двигателем внутреннего сгорания в отдельности превосходит всю линейку Model e. Лишь Mustang, Ranger, E-Series и Transit Connect опустились ниже порога. Mustang Mach-E - самый продаваемый электромобиль Ford - зафиксировал 9589 продаж за этот период. Сравните это с F-Series, которая собрала 152 943 продажи.

Поэтому неудивительно, что Ford Pro - коммерческое подразделение компании - с лихвой компенсировал потери от Model e. Благодаря высоким продажам грузовиков Super Duty компания зафиксировала прибыль в 3 миллиарда долларов за первый квартал года. Ford Blue, группа розничных продаж двигателей внутреннего сгорания и гибридных моделей, также зарегистрировала прибыль в размере 900 миллионов долларов.

Ford уже замедлил производство электрических моделей в ответ на охлаждение спроса на электромобили. Bloomberg сообщает, что компания сокращает заказы с поставщиками аккумуляторов и ищет другие способы компенсировать финансовые потери своей группы Model e.

Изменения в ландшафте электромобилей является проблемой не только для Ford. Недавно компания Stellantis заявила, что открыта для создания версий двигателей внутреннего сгорания, если будет спрос. Mercedes-Benz выразил сомнения относительно своих электрических амбиций.

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