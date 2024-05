Ford пересмотрел планы перехода на электрические модели

В феврале 2021 года Ford объявил о планах продавать только электрические легковые автомобили в Европе с 2030 года. Однако более медленное внедрение электромобилей заставляет компанию пересмотреть свой первоначальный план.

Automotive News Europe цитирует генерального директора Ford of Europe Мартина Сандера, который сказал, что ICE может дожить до 2030-х годов: "Если мы увидим высокий спрос, например, на гибридные транспортные средства, подключаемые к электросети, мы предложим их". Выступая на этой неделе в Лондоне на саммите Financial Times Future of the Car, главный специалист признал, что спрос на электромобили был "мягче", чем изначально оценивал Ford.

В течение последних лет компания Ford готовится к выпуску полностью электрических легковых автомобилей. 4 апреля 2022 года на заводе в Валенсии, Испания, прекратилось производство Mondeo. В декабре 2022 года EcoSport был выведен с завода в Крайове в Румынии. Компания также ликвидировала Fiesta 7 июля 2023 года на своем заводе в Кельне, Германия. Минивэн S-Max/Galaxy был снят с конвейера в апреле 2023 года, когда на фабрике Almussafes в Валенсии были изготовлены последние единицы.

В следующем году последний Focus сойдет с конвейера в Сан-Луисе, Германия. Ранее в этом месяце Мартин Сандер сообщил Autocar, что решение прекратить производство Focus в 2025 году является окончательным.

Что вместо ДВС

Полностью электрическая версия субкомпактного кроссовера Puma дебютирует позже в этом году. Puma Gen-E будут собирать на заводе компании в Крайове в Румынии. Explorer с нулевыми выбросами на платформе Volkswagen MEB начнет производство в июне на заводе в Кельне.

Выпуск электрического внедорожника был отложен из-за принятия нового европейского стандарта для электромобилей (Регламент ООН 100.3/ECE-R 100.3). Премьера второго электромобиля Ford на платформе, которая базируется на таких автомобилях, как VW ID.4, состоится в следующем месяце. Это может быть ID.5 со значком Ford который может возродить название "Капри".

Ford пошел на огромный риск, удалив некоторые из своих важнейших табличек, надеясь, что электромобили приживутся. Спрос на электромобили охлаждается, что вызывает опасения относительно сделанной компанией ставки. Конкуренты не вывели с конвейеров свои традиционные автомобили, поэтому у людей, которые ищут автомобиль с ДВС, все еще есть много выбора.