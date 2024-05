Ford переглянув плани переходу на електричні двигуни

У лютому 2021 року Ford оголосив про плани продавати лише електричні легкові автомобілі в Європі з 2030 року. Однак повільніше впровадження електромобілів змушує компанію переглянути свій початковий план.

Automotive News Europe цитує генерального директора Ford of Europe Мартіна Сандера, який сказав, що ICE може дожити до 2030-х років: «Якщо ми побачимо високий попит, наприклад, на гібридні транспортні засоби, що підключаються до електромережі, ми запропонуємо їх». Виступаючи цього тижня в Лондоні на саміті Financial Times Future of the Car, головний спеціаліст визнав, що попит на електромобілі був «м’якшим», ніж спочатку оцінював Ford.

Протягом останніх років компанія Ford готується до випуску повністю електричних легкових автомобілів. 4 квітня 2022 року на заводі у Валенсії, Іспанія, припинилося виробництво Mondeo. У грудні 2022 року EcoSport був виведений із заводу в Крайові в Румунії. Компанія також ліквідувала Fiesta 7 липня 2023 року на своєму заводі в Кельні, Німеччина. Мінівен S-Max/Galaxy був знятий з конвеєра у квітні 2023 року, коли на фабриці Almussafes у Валенсії були виготовлені останні одиниці.

Наступного року останній Focus зійде з конвеєра в Сан-Луїсі, Німеччина. Раніше цього місяця Мартін Сандер повідомив Autocar, що рішення припинити виробництво Focus у 2025 році є остаточним.

Що замість ДВС

Повністю електрична версія субкомпактного кросовера Puma дебютує пізніше цього року. Puma Gen-E збиратимуть на заводі компанії в Крайові в Румунії. Explorer з нульовими викидами на платформі Volkswagen MEB почне виробництво в червні на заводі в Кельні.

Випуск електричного позашляховика було відкладено через прийняття нового європейського стандарту для електромобілів (Регламент ООН 100.3/ECE-R 100.3). Прем’єра другого електромобіля Ford на платформі, яка базується на таких автомобілях, як VW ID.4, відбудеться наступного місяця. Це може бути ID.5 зі значком Ford який може відродити назву «Капрі».

Ford пішов на величезний ризик, видаливши деякі зі своїх найважливіших табличок, сподіваючись, що електромобілі приживуться. Попит на електромобілі охолоджується, що викликає побоювання щодо зробленої компанією ставки. Конкуренти не вивели з конвеєрів свої традиційні автомобілі, тому у людей, які шукають автомобіль з ДВС, все ще є багато вибору.