Попри зниження популярності електричних авто у світі, очільник Ford у Європі все ще впевнений, що майбутнє автоіндустрії за електромобілями, тому компанія не має наміру продовжувати життєвий цикл моделі Focus.

Заяви про те, що з 2025 року Focus знімуть з конвеєра, з’явились ще у 2022 році. Попри значне падіння попиту на електромобілі, яке спонукало деяких автовиробників уповільнити поступову відмову від своїх автомобілів з ДВЗ, компанія Ford вирішила не відмовлятись від свого плану.

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Нещодавно Jaguar Land Rover заявила, що уповільнить перехід на повністю електричний модельний ряд, створюючи більше гібридних автомобілів. Водночас Mercedes-Benz подовжив життєвий цикл бензинового A-Class через постійний попит на ДВС, а Volkswagen на деякий час призупинив виробництво декількох моделей електромобілів, адже пропозиція перевищувала попит.

Однак, Мартін Сандер, голова Ford в Європі, заявив, що компанія не має жодних планів щодо розширення виробництва Focus. «У довгостроковій перспективі ми все ще глибоко переконані, що за електромобілями буде майбутнє, і ми побачимо значне збільшення обсягів» - сказав Сандер.

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Ford також підтвердив, що поява компактних електромобілів також не виключена. Компанія готує 4 електричні позашляховики для ринку Європи. Сандер припустив, що після їх дебюту, можливо, з’являться менші пропозиції.