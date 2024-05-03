Команда майстрів з Техасу створила коротку версію Ford F-150 Raptor R. Вони скоротили кузов й колісну базу пікапа та залишили лише кабіну водія.

Тепер цей Ford має дуже дивні пропорції, адже позбувся задніх дверей та великого шмату кузова. Зображення, які з’явились в інтернеті, дають змогу зрозуміти, що робота над автівкою все ще триває.

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Очевидно, що таке “укорочення” значно знизила вагу автомобіля – ймовірно, на 700 кг. Також не зрозуміло, чи будуть майстри Mcallen Motorcars покращувати трансмісію авто, адже вони не залишили жодних подробиць про цей пікап.

Ford F-150 Raptor R оснащений 5,2-літровим V8 з наддувом, який також встановлюється на Mustang Shelby GT500 й має потужність в 700 к.с. й 868 Нм крутного моменту. Він може розганятися до 100 км/год за 3,6 секунди.

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Раніше в мережі вже з’являлись фото “короткого” Ford F-150. Той екземпляр був виготовлений майстрами PaxPower на замовлення заможного клієнта в Саудівській Аравії. Однак, той автомобіль дещо довший за екземпляр Mcallen Motorcars.