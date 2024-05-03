Команда мастеров из Техаса создала короткую версию Ford F-150 Raptor R. Они сократили кузов и колесную базу пикапа и оставили только кабину водителя.

Теперь этот Ford имеет очень странные пропорции, ведь лишился задних дверей и большого куска кузова. Изображения, которые появились в интернете, позволяют понять, что работа над автомобилем все еще продолжается.

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Очевидно, что такое "укорачивание" значительно снизило вес автомобиля – вероятно, на 700 кг. Также не понятно, будут ли мастера Mcallen Motorcars улучшать трансмиссию авто, ведь они не оставили никаких подробностей об этом пикапе.

Ford F-150 Raptor R оснащен 5,2-литровым V8 с наддувом, который также устанавливается на Mustang Shelby GT500 и имеет мощность в 700 л.с. и 868 Нм крутящего момента. Он может разгоняться до 100 км/ч за 3,6 секунды.

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Ранее в сети уже появлялись фото "короткого" Ford F-150. Тот экземпляр был изготовлен мастерами PaxPower по заказу состоятельного клиента в Саудовской Аравии. Однако, тот автомобиль несколько длиннее экземпляра Mcallen Motorcars.