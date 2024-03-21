Проект отечественных мастеров поразил иностранные автомобильные СМИ. В частности, о нем рассказали на известном американском сайте Autoevolution.

Тюнинг Ford F-150 – работа ателье Werewolf, которое ранее уже дорабатывало Ford Bronco. За основу взяли не стандартный пикап Ford, а уже подготовленную версию от американской компании Devolro, которая специализируется на внедорожной технике. Она получила усиленные бамперы, подножки, внедорожную резину и дополнительную оптику.

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Пикап Ford F-150 от Werewolf оборудован портальными мостами – как в знаменитом Mercedes-AMG G63 4x4². Это позволило существенно (на 19 см) увеличить клиренс авто.

Кузов Ford F-150 покрыт специальным защитным покрытием Dev-X Polymer, усилена и шумоизоляция. Спереди и сзади установлены лебедки с усилием в 5000 кг. В перспективе на пикап планируют установить более крупные шины с функцией подкачки.

Под капотом установлен 5,0-литровый V8. Его характеристики не разглашают, однако известно, что в Devolro способны поднять его мощность до 850 сил. Украинские мастера готовы выполнять тюнинг Ford F-150 под заказ. Пакет с портальными мостами стоит $25 000 с установкой.