Ford удваивает продажи электромобилей (EV), несмотря на то, что его подразделение Model e сообщает о значительных убытках в первом квартале.

Подразделение электромобилей Ford под названием Model e сообщило о падении доходов на 84% до почти 100 миллионов долларов в первом квартале. Автопроизводитель связал большую часть своей прибыли со снижением цен на электромобили.

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Подразделение Model e сообщило об убытке в размере 1,3 миллиарда долларов до начисления процентов и налогов (EBIT). Ford Model e продал примерно 10 000 единиц, то есть потерял 132 000 долларов на каждом проданном электромобиле.

Ford, как и многие другие производители электромобилей, переживает замедление рынка. Несмотря на этот факт, Ford и Tesla вдвое увеличивают количество выпускаемых экземпляров.

"Как мы все видели, темпы внедрения электромобилей во всем мире находятся под давлением, и многие другие производители заказов отказываются от электромобилей и вместо этого занимаются подключаемыми к сети гибридами,. Мы считаем, что это неправильная стратегия, и электромобили в конце концов будут доминировать на рынке", - сказал генеральный директор Tesla Илон Маск во время телефонного разговора о прибыли за 1 квартал 2024 года.

Во время телефонного разговора о финансовых результатах Ford в первом квартале 2024 года генеральный директор Джим Фарли подтвердил, что компания разрабатывает новые доступные электромобили. По слухам, Ford работает над доступным электрическим грузовиком и компактным внедорожником.

Доступность является ключевым словом в устах автопроизводителей в последнее время, особенно когда речь идет об электромобилях. Ford планирует занять свое место в этом сегменте. Автопроизводитель хочет выпустить новый электромобиль до конца 2026 года. Исходя из обнародованных подробностей, он, вероятно, будет стоить 25 000 долларов США.

"Все чаще мы будем делать ставку на нашу новую небольшую доступную платформу, разработанную нашей командой на Западном побережье", - сказал Фарли. "Чем доступнее мы можем сделать новый продукт, тем привлекательнее он будет для этих основных потребителей электромобилей".