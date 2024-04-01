Ford собирается выпустить сверхэкономичную версию кросс-купе Evos. Бензин-электрический вариант дебютирует через две недели.

Китайские журналисты выяснили, что на подходе гибридная модификация Ford Evos с системой EcoBoost E. По предварительным данным, электрифицированный Ford Evos унаследует силовую установку у кроссовера Escape, однако вместо 1,5-литрового турбомотора под капотом сохранится 2,0-литровый агрегат.

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Новая модификация должна стать самой быстрой, мощной и экономичной в линейке: время разгона 0-100 сократится до 5,7 секунды.

Кросс-купе Ford Evos дебютировало осенью 2021 года, но за 2,5 года модель так и не выбралась за пределы Китая. Расширение гаммы за счет гибрида в духе времени, ведь до сих пор паркетник доступен с единственным 2,0-литровым бензиновым турбомотором (238 сил, 376 Нм), 8-ступенчатым автоматом и передним приводом.

Вероятно, система EcoBoost E будет состоять из 2,0-литровой "турбочетверки", электродвигателя и вариатора E-CVT. Поскольку ожидаемая унификация с Escape, новинка станет гибридом, заряжаемым, с солидной тяговой батареей (минимум 15 киловатт-часов) и мощным электромотором. А вот полный привод у Ford Evos вряд ли появится.

На данный момент цены на Ford Evos варьируются в диапазоне от 170 до 230 тысяч юаней (23,5-32 тысяч долларов) с учетом скидок. Заряжаемый гибрид, точно будет дороже, зато в китайских мегаполисах такая версия сможет быстрее и дешевле получить регистрационные знаки. Все подробности ждут на автосалоне в Пекине в середине апреля.