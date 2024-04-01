Ford збирається випустити надекономічну версію крос-купе Evos. Бензин-електричний варіант дебютує за два тижні.

Китайські журналісти з'ясували, що на підході гібридна модифікація Ford Evos із системою EcoBoost E. За попередніми даними, електрифікований Ford Evos успадкує силову установку у кросовера Escape, проте замість 1,5-літрового турбомотора під капотом збережеться 2,0-літровий агрегат.

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Нова модифікація має стати найшвидшою, найпотужнішою та економічнішою в лінійці: час розгону 0-100 скоротиться до 5,7 секунди.

Крос-купе Ford Evos дебютувало восени 2021 року, але за 2,5 роки модель так і не вибралася за межі Китаю. Розширення гами за рахунок гібрида в дусі часу, адже досі паркетник доступний з єдиним 2,0-літровим бензиновим турбомотором (238 сил, 376 Нм), 8-ступінчастим автоматом та переднім приводом.

Ймовірно, система EcoBoost E складатиметься з 2,0-літрової «турбочетвірки», електродвигуна та варіатора E-CVT. Оскільки очікувана уніфікація з Escape, новинка стане гібридом, що заряджається, з солідною тяговою батареєю (мінімум 15 кіловат-годин) і потужним електромотором. А ось повний привід у Ford Evos навряд чи з'явиться.

На даний момент ціни на Ford Evos варіюються в діапазоні від 170 до 230 тисяч юанів (23,5-32 тисяч доларів) з урахуванням знижок. Гібрид, що заряджається, точно буде дорожчим, зате в китайських мегаполісах така версія зможе швидше і дешевше отримати реєстраційні знаки. Усі подробиці чекають на автосалоні у Пекіні в середині квітня.