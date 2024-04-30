Ford подвоює продаж електромобілів (EV), незважаючи на те, що його підрозділ Model e повідомляє про значні збитки в першому кварталі.

Підрозділ електромобілів Ford під назвою Model e повідомив про падіння доходів на 84% до майже 100 мільйонів доларів у першому кварталі. Автовиробник пов’язав більшу частину свого прибутку зі зниженням цін на електромобілі.

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Підрозділ Model e повідомив про збитки в розмірі 1,3 мільярда доларів до нарахування відсотків і податків (EBIT). Ford Model e продав приблизно 10 000 одиниць, тобто втратив 132 000 доларів на кожному проданому електромобілі.

Ford, як і багато інших виробників електромобілів, переживає уповільнення ринку. Попри цей факт, Ford і Tesla вдвічі збільшують кількість випущених екземплярів.

«Як ми всі бачили, темпи впровадження електромобілів у всьому світі перебувають під тиском, і багато інших виробників замовлень відмовляються від електромобілів і натомість займаються гібридами, що підключаються до мережі. Ми вважаємо, що це неправильна стратегія, і електромобілі зрештою домінуватимуть на ринку», — сказав генеральний директор Tesla Ілон Маск під час телефонної розмови про прибутки за 1 квартал 2024 року.

Під час телефонної розмови про фінансові результати Ford у першому кварталі 2024 року генеральний директор Джим Фарлі підтвердив, що компанія розробляє нові доступні електромобілі. З чуток, Ford працює над доступною електричною вантажівкою та компактним позашляховиком.

Доступність є ключовим словом у вустах автовиробників останнім часом, особливо коли мова йде про електромобілі. Ford планує зайняти своє місце у цьому сегменті. Автовиробник хоче випустити новий електромобіль до кінця 2026 року. Виходячи з оприлюднених подробиць, він, ймовірно, коштуватиме 25 000 доларів США.

«Все частіше ми робитимемо ставку на нашу нову невелику доступну платформу, розроблену нашою командою на Західному узбережжі», — сказав Фарлі. «Чим доступнішим ми можемо зробити новий продукт, тим привабливішим він буде для цих основних споживачів електромобілів».