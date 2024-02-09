Jaguar Land Rover відкладає випуск двох ключових електричних моделей на тлі того, що компанія бачить великий інтерес до першого електричного Range Rover після відкриття замовлень у грудні.

Компанія Jaguar Land Rover раніше заявляла про намір випустити 6 повністю електричних моделей брендів Range Rover, Discovery та Defender. Проте, після звіту про високі продажі в третьому фінансовому кварталі JLR оголосила, що зараз планує випустити 4 нові електромобілі протягом наступних двох років.

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Як заявили в компанії, випуск електромобілів відтермінували після того, як виявили великий інтерес до свого першого електричного Range Rover - з моменту відкриття замовлень у грудні до списку очікування приєдналося понад 16 000 покупців.

Перший електричний кросовер в компанії Jaguar Land Rover називають “найвишуканішим з усіх автомобілів, коли-небудь створених” й проходить «найсуворішу» програму випробувань за всю історію.

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Автовиробник заявляє, що після першого електричного Range Rover з’являться також повністю електричний Range Rover Sport. Обидва вони будуть побудовані на базі платформи MLA. Очікується, що інші дві моделі будуть меншими та побудованими на майбутній платформі EMA. Вони мають прийти на заміну Range Rover Evoque і Discovery Sporty.

Range Rover Velar є ще одним варіантом, який може стати повністю електричним, хоча JLR ще не підтвердила це. Однак відомо, що електричний Defender точно буде випущений.

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Планується також повне оновлення лінійки Jaguar. Ходять чутки, що першим електромобілем нового покоління, який вже в розробці, буде чотиридверний GT з ціною понад 126 000 доларів.