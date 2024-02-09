Jaguar Land Rover откладывает выпуск двух ключевых электрических моделей на фоне того, что компания видит большой интерес к первому электрическому Range Rover после открытия заказов в декабре.

Компания Jaguar Land Rover ранее заявляла о намерении выпустить 6 полностью электрических моделей брендов Range Rover, Discovery и Defender. Однако, после отчета о высоких продажах в третьем финансовом квартале JLR объявила, что сейчас планирует выпустить 4 новых электромобиля в течение следующих двух лет.

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Как заявили в компании, выпуск электромобилей отсрочили после того, как обнаружили большой интерес к своему первому электрическому Range Rover - с момента открытия заказов в декабре к списку ожидания присоединилось более 16 000 покупателей.

Первый электрический кроссовер в компании Jaguar Land Rover называют "самым изысканным из всех автомобилей, когда-либо созданных" и проходит "самую строгую" программу испытаний за всю историю.

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Автопроизводитель заявляет, что после первого электрического Range Rover появятся также полностью электрический Range Rover Sport. Оба они будут построены на базе платформы MLA. Ожидается, что другие две модели будут меньше и построенными на будущей платформе EMA. Они должны прийти на замену Range Rover Evoque и Discovery Sporty.

Range Rover Velar является еще одним вариантом, который может стать полностью электрическим, хотя JLR еще не подтвердила это. Однако известно, что электрический Defender точно будет выпущен.

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Планируется также полное обновление линейки Jaguar. Ходят слухи, что первым электромобилем нового поколения, который уже в разработке, будет четырехдверный GT с ценой более 126 000 долларов.