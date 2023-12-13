Это будет самый тихий и изысканный Range Rover из всех, обещает производитель. Уже доступно первое видео и некоторые подробности. Электрический Range Rover сможет преодолевать брод глубиной почти метр.

Компания Land Rover открыла лист ожидания на "батарейный" Range Rover Electric и опубликовала первый видеотизер новинки. Как уверяет британская марка, он будет самым тихим и изысканным из всех когда-либо созданных Range Rover, не уступит по производительности флагману с V8, а вне асфальта даст фору любому другому роскошному электрическому внедорожнику. Премьера ожидается в 2024 году.

Читайте также: Был Range Rover P530, а стал Brabus 600 с фисташково-зеленым салоном

На тизере Range Rover Electric показан мельком. Судя по кадрам, он не будет радикально отличаться от топливного внедорожника, но получит немного другие бамперы, значки EV и порт зарядки вместо лючка топливного бака. В основу электрокара ляжет та же платформа MLA, рассчитанная как на "батарейные" машины, так и на гибриды и традиционные силовые установки.

Новинке обещана 800-вольтовая электросистема, которая даст возможность сверхбыстрой зарядки. Характеристики Range Rover Electric будут сопоставимы с внедорожником, оснащенным двигателем V8. Плюс электрокар сможет преодолевать брод глубиной до 0,85 метра почти как Land Rover Defender. Кроме того, он получит активную систему шумоподавления, что сделает его еще тише.

По словам Land Rover, внедорожник подвергнут едва ли не самым суровым испытаниям за всю историю. Физические прототипы начали выезжать на дорожные тесты. Их проведут в ОАЭ и Швеции при температурах от -40 до 50 градусов Цельсия, чтобы убедиться в надежности батареи и трансмиссии.

Согласно европейским трендам, Jaguar Land Rover планирует полностью отказаться от ДВС к 2030 году. Range Rover на батарейках, как ожидается, дебютирует в 2024 году, а в продажу поступит в 2025-м. Тогда же появится электрический Jaguar, а затем будут разрабатываться более доступные модели.