Дочерняя компания Mercedes-Benz Group AG по моторному и кузовному тюнингу Brabus на этот раз приятно удивила поклонников внедорожников, плодотворно поработав над новым Range Rover.

Благодаря стараниям специалистов ателье Brabus хороший автомобиль стал еще лучше и роскошнее. Некоторые эксперты назвал Range Rover, который после перелицовки получил название Brabus 600, идеальной альтернативой Bentley Bentayga или Rolls-Royce Cullinan.

Переработка тюнеров началась с экстерьера внедорожника. Brabus обычно создает новые компоненты кузова более агрессивными, чем стандартные, но чрезмерно этим не злоупотребляет. Переработанный автомобиль имеет новый бампер из углеродного волокна, воздухозаборники и карбоновый сплиттер.

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Воплощая замысел, тюнеры затемнили переднюю решетку радиатора и заменили оригинальный значок Range Rover на надпись Brabus. Внедорожник также получил массивные 24-дюймовые кованые колесные диски, разработанные своими силами. Появились новые боковые вентиляционные отверстия из углеродного волокна, задний диффузор и спойлер. Привлекает внимание "квартет" выхлопных труб.

Такая перелицовка в очередной раз доказывает, что роскошь, как и процесс усовершенствования, границ не имеет. Фото: Brabus

В стандартной комплектации Range Rover P530 имеет 4,4-литровый V8 двигатель с двойным турбонаддувом мощностью 523 л.с. с 750 Нм. Brabus обновил PowerXtra 600 и увеличил эти показатели до 591 л. и 800 Нм.

В интерьере переделанный Range Rover стал супер роскошным: обновлен весь салон, покрывшийся в яркие фисташково-зеленые краски. Здесь появилась цветная кожа на сиденьях, приборной панели, руле, дверных панелях и даже на центральной консоли.