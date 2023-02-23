Компания Brabus доработала экстремальный "Гелендваген" Mercedes-AMG G 63 4x4².

Летом прошлого года без анонса начались продажи Mercedes-AMG G 63 4x4² — хардкорной версии «Гелендвагена» последнего поколения, которую немецкий автопроизводитель не просто даже не представил в рамках официальной презентации, но и не указывает на официальном сайте. Что не помешало знаменитому тюнинг-ателье Brabus подготовить программу доработки едва ли не самой необычной модели в линейке немецкой марки.

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Внедорожник получил подвеску с бортовыми редукторами, позволяющими увеличить дорожный просвет до более 36 сантиметров, новые 22-дюймовые колеса, светодиодные модули на крыше, новый кожух запасного колеса и декор из углеволокна под прозрачным лаком. Продажа автомобиля ведется только в отдельных странах, поэтому информации о машине минимум.

Однако данные о наработках эксклюзивного «Гелендвагена» Brabus не скрывает. Для автомобиля предложен углепластиковый обвес расширяющего кузов Brabus Widestar, а за доплату можно установить аксессуары из каталога Brabus Adventure - силовой передний бампер со встроенной лебедкой, экспедиционный багажник на крышу и лестница для доступа к нему. Относительно салона, возможности его персонализации ателье описывает как «неограниченные».

Предложено множество вариантов отделки кожей и алькантарой, декоративные панели из углепластика и металла, а также различные модификации интерьера – установка раздельных кресел на втором ряду, установка потолочной консоли с дополнительными приборами и прочее. Не оставляют без внимания в Brabus и двигатель.

Стандартный Mercedes-AMG G 63 4x4² оснащается 4,0-литровым бензиновым турбомотором V8, выдающим 585 сил и 850 Нм. Если этого мало, отдачу двигателя можно довести до 700 сил и 950 Нм по программе Brabus B40-700, а поклонникам еще большей мощности предлагается комплекс Brabus B40S-800 – он подразумевает отдачу уже 800 сил и 1000 Нм. В обоих случаях машину оснащают новой выхлопной системой с регулировкой громкости звучания. Стоимость наработок не названа, что не удивительно, поскольку неизвестен даже тираж модели и ее базовая цена.