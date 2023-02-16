Це торішній обмежений випуск байка з деякими зовнішніми змінами.

Розпочався другий раунд співпраці між австрійським виробником мотоциклів KTM і німецьким тюнером Brabus. Минулого року дует дебютував з першим виходом Brabus у світ двоколісних. KTM 1290 Super Duke R Evo переробили у модель обмеженого випуску, яка перейменована як Brabus 1300 R.

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Минулого разу новинку було обмежено 154 одиницями. Це подвоїло ціну базового Super Duke, але усі екземпляри були розпродані за дві хвилини. Тепер KTM і Brabus повертаються з Brabus 1300 R Edition 23, який має деякі зміни та розширює доступність до 290 одиниць.

Майже всі зовнішні деталі були замінені. При цьому нічого не змінилося щодо двигуна – у байка 1,3-літровий V-подібний двигун потужністю 180 кінських сил.

Кольорами минулого року були Magma Red або Signature Black, кожна версія випущена в 77 екземплярах. Цього року повністю відтінки сірого, на вибір – Stealth Grey або Superblack, кожен із яких отримує 145 прикладів.

Роздрібна ціна новинки становить 42 500 євро (45 564 доларів США). Це ціна в Німеччині, тому остаточна ціна може відрізнятися залежно від ринку.