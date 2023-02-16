Это ограниченный выпуск байка с внешними изменениями.

Начался второй раунд сотрудничества между австрийским производителем мотоциклов KTM и немецким тюнером Brabus. В прошлом году дуэт дебютировал с первым выходом Brabus в мир двухколесных. KTM 1290 Super Duke R Evo была переработана в модель ограниченного выпуска, которая переименована как Brabus 1300 R.

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В прошлый раз новинка была ограничена 154 единицами. Это удвоило цену базового Super Duke, но все экземпляры были распроданы за две минуты. Теперь KTM и Brabus возвращаются с Brabus 1300 R Edition 23, который имеет некоторые изменения и расширяет доступность 290 единиц.

Почти все наружные детали были заменены. При этом ничего не изменилось по отношению к двигателю – у байка 1,3-литровый V-образный двигатель мощностью 180 лошадиных сил.

Цветами в прошлом году были Magma Red или Signature Black, каждая версия выпущена в 77 экземплярах. В этом году полностью оттенки серого, по выбору – Stealth Grey или Superblack, каждый из которых получает 145 примеров.

Розничная цена новинки составляет 42500 евро (45564 долларов США). Это цена в Германии, поэтому окончательная цена может отличаться в зависимости от рынка.