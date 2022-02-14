Німецький тюнер переробив на свій смак KTM 1290 Super Duke R Evo. Цифри у назві змінились неспроста.

Brabus 1300 R – це перший двоколісник від славнозвісного тюнера Mercedes-Benz, але аматорським його не назвеш. Оригінальний KTM 1290 Super Duke R Evo в майстерні Brabus став потужнішим та отримав унікальний вигляд. Brabus збере лише 154 таких мотоцикла.

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У світі існує незліченна кількість майстерень, що спеціалізуються на тюнінгу та кастомайзінгу мотоциклів і створювати їм конкуренцію автомобільні тюнери, зазвичай, не беруться. Але коли це трапляється, результат буває приголомшливим. Модифікації, зроблені для того, щоб перетворити Super Duke R Evo на 1300 R, ще більш радикальні, ніж зміни, які Brabus вносить у свої автомобілі. Майже кожна зовнішня частина була змінена або повністю замінена.

Усі навісні деталі корпусу 1300 R виконані з карбону, причому мають ще й інші форми. Зокрема байк отримав круглу світлодіодну фару, оновлений бічний обтічник, виготовлений з вуглецевого волокна, коротше та нижче кермо, а також тонкий, піднятий вгору “хвіст”. Ковані диски Monoblock Z з дев’ятьма спицями додають завершальний штрих у зовнішній вигляд.

Фото: Brabus 1300 R на основі KTM 1290 Super Duke R Evo / Brabus

5-дюймовий екран дозволяє водію швидко отримати доступ до різноманітних даних про байк і його оточення, а також налаштувати напівактивну систему підвіски, яка пропонує шість різних режимів амортизації. Brabus каже, що цей мотоцикл був розроблений для цілорічної їзди: він має п’ятирівневий підігрів ручок і сидіння з підігрівом зі швами, що нагадують тюнінговані автомобілі Brabus.

Потужність надходить від 1,3-літрового V-подібного двигуна потужністю 180 кінських сил і крутним моментом 140 Нм, які рухають 194-кілограмовий байк дуже швидкою. Brabus заявляє прискорення до сотні за 3,2 секунди, а для тих, хто досить сміливий, щоб досліджувати верхню межу спідометра, максимальна швидкість – 270 кілометрів на годину. Це той самий двигун, який приводить в дію 1290 Super Duke R Evo, хоча він видихає через специфічну для Brabus двотрубну вихлопну систему.

KTM почне приймати замовлення на 1300 R, починаючи з 14 лютого 2022 року о 15:00 в Німеччині. Ціна ще не оголошена, однак тюнер повідомив, що буде зібрано 77 таких мотоциклів у червоному кольорі Magma Red і ще стільки ж – у чорному Signature Black. Зазначимо, що базовий KTM 1290 Super Duke R Evo в Україні коштує від 681 340 гривень.