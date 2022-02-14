Немецкий тюнер переработал по своему вкусу KTM 1290 Super Duke R Evo. Цифры в названии изменились неспроста.

Brabus 1300 R – это первый транспорт от знаменитого тюнера Mercedes-Benz, но любительским его не назовешь. Оригинальный KTM 1290 Super Duke R Evo в мастерской Brabus стал мощнее и получил уникальный вид. Brabus соберет лишь 154 таких мотоцикла.

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В мире существует бесчисленное количество мастерских, специализирующихся на тюнинге и кастомайзинге мотоциклов и создавать им конкуренцию автомобильные тюнеры, обычно, не берутся. Но когда это случается, результат бывает потрясающим. Модификации, сделанные для того, чтобы превратить Super Duke R Evo в 1300 R, еще более радикальны, чем изменения, которые Brabus вносит в свои автомобили. Почти каждая внешняя часть была изменена или полностью заменена.

Все навесные детали корпуса 1300 R выполнены из карбона, причем у них другие формы. В частности байк получил круглую светодиодную фару, обновленный боковой обтекатель, изготовленный из углеродного волокна, руль короче и ниже, а также тонкий, поднятый вверх “хвост”. Кованые диски Monoblock Z с девятью спицами добавляют завершающий штрих во внешний вид.

Фото: Brabus 1300 R на основе KTM 1290 Super Duke R Evo / Brabus

5-дюймовый экран позволяет водителю быстро получить доступ к разнообразным данным о байке и его окружении, а также настроить полуактивную систему подвески, которая предлагает шесть различных режимов амортизации. Brabus говорит, что этот мотоцикл был разработан для круглогодичной езды: он имеет пятиуровневый подогрев ручек и сиденья с подогревом со швами, напоминающие тюнингованные автомобили Brabus.

Мощность поступает от 1,3-литрового V-образного двигателя мощностью 180 лошадиных сил и крутящим моментом 140 Нм, которые двигают 194-килограммовый байк очень быстро. Brabus заявляет ускорение до сотни за 3,2 секунды, а для тех, кто достаточно смел, чтобы исследовать верхнюю границу спидометра, максимальная скорость – 270 километров в час. Это тот же двигатель, который приводит в действие 1290 Super Duke R Evo, хотя он выдыхает через специфичную для Brabus двухтрубную выхлопную систему.

KTM начнет принимать заказы на 1300 R, начиная с 14 февраля 2022 года в 15:00 в Германии. Цена еще не объявлена, однако тюнер сообщил, что будет собрано 77 таких мотоциклов в красном цвете Magma Red и еще столько же – в черном Signature Black. Отметим, что базовый KTM 1290 Super Duke R Evo в Украине стоит от 681 340 гривен.