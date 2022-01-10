После трех лет всесторонних испытаний спортивный мотоцикл наконец-то получил зеленый свет для продажи. Цена – не из дешевых.

Именитые мотобренды пока не спешат с электрификацией, а высокопроизводительные батарейные двухколесники можно пересчитать по пальцам. С другой стороны, есть сотни стартапов, которые пытаются сделать себе имя именно на таком виде техники. Одним из таких является и британский бренд Arc, основанный бывшим инженером Jaguar Land Rover Марком Трумэном.

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Дебют бренда Arc и первого мотоцикла Vector состоялся в 2018 году. Обильное карбоновое волокно, руль на поперечных рычагах и дизайн в стиле Tron выглядели перспективно, но вывести такой байк на рынок оказалось труднее, чем ожидалось. Уже в 2018 году у стартапа начались проблемы с инвесторами, которые привели к банкротству в конце 2019 года вместо начала продаж в 2020 году. В конечном итоге Трумэн сам выкупил активы компании в 2021 году, а недавно заявил изданию Motorcycle News, что вернулся. Теперь готовая партия мотоциклов завершает омологацию в Испании, чтобы компания могла начать производство в центральной Англии. По плану мотоциклы встретятся со своими владельцами до конца 2022 года.

Arc Vector построен на батарейной карбоновой раме, в которую встроен 399-вольтовый блок на 16,8 кВт-ч от Samsung. Эта батарейная рама заменяет традиционную раму со всеми остальными элементами, которые к ней крепятся. Аккумулятор вращает 138-сильный двигатель своей разработки Arc. Крутящий момент в 397 Нм передается на заднее колесо через ременный привод. Силовая установка обеспечивает байку ускорение до сотни за 3,2 секунды (мотоциклы с ДВС могут быть и быстрее), а максимальная скорость ограничена 200 км/ч. Что касается запаса хода, Arc обещает пробег в 436 км на одном заряде (NEDC). Быстрая зарядка может пополнить аккумулятор в течение 40 минут.

Цена Arc Vector начинается от 90 000 британских фунтов стерлингов – 3 350 000 гривен или 122 000 долларов в эквиваленте. Для сравнения, электрический мотоцикл Harley-Davidson LiveWire оценивается в США в 29 800 долларов.