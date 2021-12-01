Помимо главного достижения электробайк Voxan Wattman побил еще шесть рекордов.

В прошлом году этот специальный электромотоцикл достиг рекордной скорости в 408 км/ч, а с новыми настройками смог превзойти собственное достижение и два десятка других.

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Команда Voxan с шестикратным чемпионом мира по мотогонкам Массимилиано Бьяджи установила новый мировой рекорд скорости среди электрических мотоциклов весом более 300 килограммов с частично обтекаемым кузовом. По правилам Международной мотоциклетной федерации было выполнено два заезда в противоположных направлениях, среднее значение скорости которых считается рекордом. Сложив два числа и поделив результат пополам, было выведено значение 283,182 мили в час – это 455,737 километра в час.

Электробайк Voxan Wattman оснащен силовой установкой от Mercedes EQ Formula E, мощность которой составляет 429 лошадиных сил и 1360 Нм. По словам разработчиков, новое достижение стало возможным благодаря изменению конструкции аккумуляторов, уменьшению массы мотоцикла и увеличению колесной базы.

Кстати, украинский производитель электрических мотоциклов Delfast в августе этого года также завоевал рекорд скорости. Сергей Малик на Delfast Dnepr Electric показал лучшую скорость в своем классе: 172,61 км/ч. В следующем году украинская команда планирует вернуться с более новым байком, чтобы попытаться установить новый рекорд.