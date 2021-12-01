Крім головного досягнення, електробайк Voxan Wattman побив ще шість рекордів.

Минулого року цей спеціальний електромотоцикл досяг рекордної швидкості у 408 км/год, а з новими налаштуваннями зміг перевершити власне досягнення та два десятки інших.

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Команда Voxan з шестиразовим чемпіоном світу з мотоперегонів Массіміліано Бьяджі встановила новий світовий рекорд швидкості серед електричних мотоциклів вагою понад 300 кілограмів з частково обтічним кузовом. За правилами Міжнародної мотоциклетної федерації, було виконано два заїзди у протилежних напрямках, середнє значення швидкості яких вважається рекордом. Склавши два числа та поділивши результат навпіл, було виведене значення 283,182 милі на годину – це 455,737 кілометри на годину.

Електробайк Voxan Wattman оснащений силовою установкою від Mercedes EQ Formula E, потужність якої становить 429 кінських сил і 1360 Нм. За словами розробників, нове досягнення стало можливим, завдяки зміні конструкції акумуляторів, зменшенню маси мотоцикла та збільшенню колісної бази.

До речі, український виробник електричних мотоциклів Delfast у серпні цього року також здобув рекорд швидкості. Сергій Малик на Delfast Dnepr Electric показав кращу швидкість у своєму класі: 172,61 км/год. Наступного року українська команда планує повернутись з новішим байком, аби спробувати встановити новий рекорд.