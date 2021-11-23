Украинская компания Delfast анонсировала выпуск мотоцикла под бердом "Днепр". Правда это будет не классический байк, а его электрическая реинкарнация.

Пока мотоцикл существует только в виде концепта. Возможно, первые серийные образцы появятся через несколько лет. Точную дату появления электрических мотоциклов "Днепр" в компании не называют. Неизвестной остается и цена.

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Производитель раскрыл только технические характеристики. Байк будет весить около 170 килограмм, сможет разгоняться до 165 км/ч и проезжать 402 метра за 11,5 с.

Напомним, что мотоциклы марки "Днепр" изготовлялись на Киевском мотоциклетном заводе (КМЗ). Позже завод потерял рынок сбыта и через некоторое время прекратил существование. Сейчас на его месте остались полуразрушенные цеха, часть территории уже отдали под застройку.