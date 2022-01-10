Після трьох років всебічних випробувань спортивний мотоцикл нарешті отримав зелене світло для продажу. Ціна – не з дешевих.

Імениті мотобренди поки не поспішають з електрифікацією, а високопродуктивні батарейні двоколісники можна перерахувати по пальцях. З іншого боку є сотні стартапів, які намагаються зробити собі ім’я саме на такому виді техніки. Одним з таких є і британський бренд Arc, заснований колишнім інженером Jaguar Land Rover Марком Труменом.

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Дебют бренду Arc і його першого мотоцикла Vector відбувся у 2018 році. Рясне карбонове волокно, кермо на поперечних важелях і дизайн у стилі Tron виглядали перспективно, але вивести такий байк на ринок виявилось важче, ніж очікувалось. Вже у 2018 році у стартапу почались проблеми з інвесторами, які призвели до банкрутства наприкінці 2019 року, замість початку продажів у 2020 році. В кінцевому підсумку Трумен сам викупив активи компанії у 2021 році, а нещодавно заявив виданню Motorcycle News, що проєкт повернувся. Наразі готова партія мотоциклів завершує омологацію в Іспанії, щоб компанія могла розпочати виробництво у центральній Англії. За планом, мотоцикли зустрінуться зі своїми власниками до кінця 2022 року.

Arc Vector побудований на батарейній карбоновій рамі, в яку інтегрований 399-вольтовий блок на 16,8 кВт-год від Samsung. Ця батарейна рама замінює традиційну раму з усіма іншими елементами, до неї кріпляться. Акумулятор обертає 138-сильний двигун власної розробки Arc. Крутний момент у 397 Нм передається на заднє колесо через ремінний привід. Силова установка забезпечує байку прискорення до сотні за 3,2 секунди (мотоцикли з ДВЗ можуть і швидше), а максимальна швидкість обмежена 200 км/год. Що стосується запасу ходу, Arc обіцяє пробіг у 436 кілометрів на одному заряді (NEDC). Швидка зарядка може поповнити акумулятор за 40 хвилин.

Ціна Arc Vector починається від 90 000 британських фунтів стерлінгів – 3 350 000 гривень або ж 122 000 доларів в еквіваленті. Для порівняння, електричний мотоцикл Harley-Davidson LiveWire оцінюється в США у 29 800 доларів.