Компанія Brabus доопрацювала екстремальний "Гелендваген" Mercedes-AMG G 63 4x4².

Влітку минулого року без жодного анонсу почалися продажі Mercedes-AMG G 63 4x4² — хардкорної версії «Гелендвагена» останнього покоління, яку німецький автовиробник навіть не представив у рамках офіційної презентації, але й не вказує на офіційному сайті. Що не завадило славетному тюнінг-ательє Brabus підготувати програму доопрацювання чи не найнезвичайнішої моделі в лінійці німецької марки.

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Позашляховик отримав підвіску з бортовими редукторами, які дозволили збільшити дорожній просвіт до більш ніж 36 сантиметрів, нові 22-дюймові колеса, світлодіодні модулі на даху, новий кожух запасного колеса та декор із вуглеволокна під прозорим лаком. Продаж автомобіля ведеться тільки в окремих країнах, тому інформації про машину мінімум.

Проте дані про доробки ексклюзивного «Гелендвагена» Brabus не приховує. Для автомобіля запропоновано вуглепластикове обваження Brabus Widestar, що розширює кузов, а за доплату можна встановити аксесуари з каталогу Brabus Adventure - силовий передній бампер з вбудованою лебідкою, експедиційний багажник на дах і сходи для доступу до нього. Щодо салону, то можливості його персоналізації ательє описує як «необмежені».

Запропоновано безліч варіантів обробки шкірою та алькантарою, декоративні панелі з вуглепластику та металу, а також різні модифікації інтер'єру – встановлення роздільних крісел на другому ряду, інсталяція стельової консолі з додатковими приладами та інше. Не залишають без уваги у Brabus та двигун.

Стандартний Mercedes-AMG G 63 4x4² оснащується 4,0-літровим бензиновим турбомотором V8, що видає 585 сил та 850 Нм. Якщо цього мало, віддачу двигуна можна довести до 700 сил та 950 Нм за програмою Brabus B40-700, а для шанувальників ще більшої потужності пропонується комплекс Brabus B40S-800 – він має на увазі віддачу вже 800 сил та 1000 Нм.

В обох випадках машину оснащують новою вихлопною системою з регулюванням гучності звучання. Вартість доробок не названа, що не дивно, оскільки невідомий навіть тираж моделі та її базова ціна.