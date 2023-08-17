Дочірня компанія Mercedes-Benz Group AG з моторного та кузовного тюнінгу Brabus цього разу приємно здивувала шанувальників позашляховиків, плідно попрацювавши над новим Range Rover.

Завдяки старанням спеціалістів ательє Brabus гарний автомобіль став ще кращим і розкішнішим. Дехто з експертів назвав Range Rover, який після перелицювання отримав назву Brabus 600, ідеальною альтернативою Bentley Bentayga чи Rolls-Royce Cullinan.

Переробка тюнерів почалася з екстер'єру позашляховика. Brabus зазвичай створює нові компоненти кузова трохи агресивніші, ніж стандартні, але надмірно цим не зловживає. Перероблений автомобіль має новий бампер з вуглецевого волокна, повітрозабірниками і карбоновим спліттером.

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Втілюючи задум, тюнери затемнили передню решітку радіатора та замінив оригінальний значок Range Rover на напис Brabus. Позашляховик також отримав масивні 24-дюймові ковані колісні диски, розроблені власними силами. З’явилися нові бічні вентиляційні отвори з вуглецевого волокна, задні дифузор та спойлер. Привертає увагу “квартет” вихлопних труб.

Таке перелицювання в черговий раз доводить, що розкіш, як і процес удосконалення, меж не має. Фото: Brabus

У стандартній комплектації Range Rover P530 має 4,4-літровий двигун V8 з подвійним турбонаддувом потужністю 523 к.с. з 750 Нм. Brabus оновив PowerXtra 600 і збільшив ці показники до 591 к.с. і 800 Нм.

В інтер’єрі перероблений Range Rover став супер розкішним: оновлено весь салон, що вкрився в яскраві фісташково-зелені барви. Тут з’явилася кольорова шкіра на сидіннях, панелі приладів, кермі, дверних панелях і навіть на центральній консолі.