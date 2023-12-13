Це буде найтихіший і вишуканий Range Rover з усіх, обіцяє виробник. Вже доступно перше відео та деякі подробиці. Електричний Range Rover зможе долати брід завглибшки майже метр.

Компанія Land Rover відкрила лист очікування на «батарейний» Range Rover Electric та опублікувала перший відеотизер новинки. Як запевняє британська марка, він буде самим тихим і вишуканим з усіх колись створених Range Rover, не поступиться за продуктивністю флагману з V8, а поза асфальтом дасть фору будь-якому іншому розкішному електричному позашляховику. Прем'єра очікується у 2024 році.

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На тизері Range Rover Electric показаний мигцем. Судячи з кадрів, він не радикально відрізнятиметься від паливного позашляховика, але отримає трохи інші бампери, значки EV і порт зарядки замість лючка паливного бака. В основу електрокара ляже та сама платформа MLA, розрахована як на «батарейні» машини, так і на гібриди та традиційні силові установки.

Новинці обіцяно 800-вольтову електросистему, яка дасть можливість надшвидкої зарядки. Характеристики Range Rover Electric будуть співставні з позашляховиком, оснащеним двигуном V8. Плюс електрокар зможе долати брід глибиною до 0,85 метра майже як Land Rover Defender. Крім того, він отримає активну систему шумозниження, що зробить його ще тихішим.

За словами представників Land Rover, позашляховик випробовували дуже ретельно. Фізичні прототипи почали виїжджати на дорожні тести. Їх проведуть в ОАЕ та Швеції при температурах від -40 до 50 градусів Цельсія, щоб упевнитись у надійності батареї та трансмісії.

Згідно з європейськими трендами, Jaguar Land Rover планує повністю відмовитися від ДВЗ до 2030 року. Range Rover на батарейках, як очікується, дебютує 2024 року, а у продаж надійде 2025-го. Тоді ж з'явиться електричний Jaguar, а потім розроблятимуться більш доступні моделі.