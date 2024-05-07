Несмотря на снижение популярности электрических авто в мире, глава Ford в Европе все еще уверен, что будущее автоиндустрии за электромобилями, поэтому компания не намерена продлевать жизненный цикл модели Focus.

Заявления о том, что с 2025 года Focus снимут с конвейера, появились еще в 2022 году. Несмотря на значительное падение спроса на электромобили, которое побудило некоторых автопроизводителей замедлить постепенный отказ от своих автомобилей с ДВС, компания Ford решила не отказываться от своего плана.

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Недавно Jaguar Land Rover заявила, что замедлит переход на полностью электрический модельный ряд, создавая больше гибридных автомобилей. В то же время Mercedes-Benz продлил жизненный цикл бензинового A-Class из-за постоянного спроса на ДВС, а Volkswagen на некоторое время приостановил производство нескольких моделей электромобилей, ведь предложение превышало спрос.

Однако, Мартин Сандер, глава Ford в Европе, заявил, что компания не имеет никаких планов по расширению производства Focus. "В долгосрочной перспективе мы все еще глубоко убеждены, что за электромобилями будет будущее, и мы увидим значительное увеличение объемов" - сказал Сандер.

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Ford также подтвердил, что появление компактных электромобилей также не исключено. Компания готовит 4 электрические внедорожники для рынка Европы. Сандер предположил, что после их дебюта, возможно, появятся меньшие предложения.