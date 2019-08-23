Вместе с новым дизайном кузова автомобили будут иметь совсем другие формы, которые меняют акценты в обтекаемости.

На канале Международной автомобильной федерации (FIA) появилось видео с испытаниями прототипа болида для чемпионата мира Формулы 1 сезона 2021 года.

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Федерация постановила, что “Королевские гонки” должны быть более зрелищными, борьба на треке ожесточеннее, а сами болиды должны выглядеть агрессивнее. Ранее был продемонстрирован концепт болида, а новое видео демонстрирует его тестирование в аэродинамической трубе Sauber в Хинвиле. Испытания проводятся на макете, выполненном в масштабе 1:2.



Фото: концепт болида Формула 1 образца 2021 года / FIA

Тесты прототипа показывают, как удалось снизить разрежение потока воздуха позади машины. Если у машин, выступавших в нынешнем сезоне разрежение достигало 50%, то у концепта – лишь 10. Это будет способствовать более плотной борьбе на трассе и увеличит количество зрелищных обгонов, считают распорядители гонки.

По результатам тестов было решено оставить боковые понтоны и заднее антикрыло практически без изменений, а работу с носовым спойлером продолжить.

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