Разом з новим дизайном кузову автомобілі матимуть зовсім інші форми, які змінюють акценти в обтічності.

На каналі Міжнародної автомобільної федерації (FIA) з’явилось відео з випробуваннями прототипу боліда для чемпіонату світу Формули 1 сезону 2021 року.

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Федерація постановила, що “Королівські перегони” мають бути більш видовищними, боротьба на треку запеклішою, а самі боліди повинні виглядати агресивніше. Раніше був продемонстрований концепт боліда, а нове відео демонструє його тестування в аеродинамічній трубі Sauber в Хінвілі. Випробування проводяться на макеті, виконаному в масштабі 1:2.



Фото: концепт боліда Формула 1 зразка 2021 року / FIA

Тести прототипу показують, як вдалось знизити розрідження потоку повітря позаду машини. Якщо у машин, що виступали в нинішньому сезоні розрідження сягало 50%, то у концепта – лише 10. Це сприятиме більш щільній боротьбі на трасі і збільшить кількість видовищних обгонів, вважають розпорядники гонки.



За результатами тестів було вирішено залишити бічні понтони і заднє антикрило практично без змін, а роботу з носовим спойлером продовжити.

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