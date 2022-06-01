Это уже третья партия техники из Франции, которую передают Украине.

Правительство Франции передало Министерству внутренних дел Украины шесть пожарно-спасательных автомобилей и семь автомобилей медицинской помощи. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Автомобили первой помощи, пожарные автоцистерны, специальная аварийная техника будут направлены на выполнение неотложных мер по ликвидации последствий завалов жилых домов, тушению пожаров, спасению и эвакуации людей, а также других работ.

Кстати, “скорые” и пожарные также передавала Британия

По словам Министра внутренних дел Дениса Монастырского, на сегодняшний день у нас около тысячи единиц утраченной техники и более 1 200 разрушенных зданий ГСЧС, Нацполиции, Национальной гвардии и других подразделений МВД. Франция солидарна сегодня с Украиной. Это уже третий транш передаваемой техники. В таких гуманитарных миссиях Франция, безусловно, лидер по оказанию помощи Украине.

"Работу по сбору и доставке гуманитарной помощи проводили 1,3 млн территориальных французских общин. Мы и дальше планируем помогать вашей стране в это нелегкое время", – сказала Кэтрин Колонна.

.