Це вже третя партія техніки із Франції, що передається Україні.

Уряд Франції передав Міністерству внутрішніх справ України шість пожежно-рятувальних автомобілів і сім авто медичної допомоги. Про це повідомили у ДСНС України.

Автомобілі першої допомоги, пожежні автоцистерни, спеціальна аварійна техніка будуть спрямовані на виконання невідкладних заходів із ліквідації наслідків завалів житлових будинків, гасіння пожеж, рятування та евакуації людей, а також забезпечення виконання інших робіт.

До речі швидкі та пожежні також передавала Британія

За словами Міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, на сьогодні ми маємо близько тисячі одиниць втраченої техніки та понад 1 тис. 200 зруйнованих будівель ДСНС, Нацполіції, Національної гвардії та інших підрозділів МВС. Франція солідарна сьогодні з Україною. Це вже третій транш техніки, що передається. В таких гуманітарних місіях Франція, беззаперечно, має і несе лідерство по допомозі Україні.

"Роботу зі збору та доставки гуманітарної допомоги проводили 1,3 млн територіальних французьких громад. Ми й надалі плануємо допомагати вашій країні у цей нелегкий час", - сказала Кетрін Колонна.