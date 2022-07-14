Французский рейтинг надежности очень патриотический – первые строчки здесь занимают французские автомобили. Это и неудивительно, на местном рынке их слишком много.

Данные для составления рейтинга взяли в сервисах и ремонтных мастерских, при этом учитывался пробег обслуживаемых там автомобилей. Для примера – один Peugeot 307 пошел на второй миллион километров.

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Но вернемся к статистике надежности автомобилей во Франции. Так, в 2021 году 21,82% легковых автомобилей (свыше 3,7 млн), прошедших техосмотр, имели пробег более 200 000 км. При этом 27% машин старше 15 лет. А это говорит о том, что далеко не все европейцы и французы в частности отправляются в автосалон, как только истечет срок гарантии на машину.

Учитывая, что Renault и другие французские бренды в последнее время входят в ТОП лидеров как на рынке новых, так и на рынке авто с пробегом, считаем, что этот список будет не только интересным, но и полезным для многих. Тем более, что в этом перечне немало именно французских машин.