Мотоцикл выполнен в винтажном стиле и имеет безспицевое заднее колесо.

Стартап NAWA Technologies представил прототип электрического мотоцикла с гибридным источником питания, который состоит из литий-ионных ячеек и суперконденсаторов (ионисторов) следующего поколения. Гибридная схема питания обеспечивает байку в пять раз больший запас энергии, чем у батарейных аналогов.

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NAWA Racer выполнен в стиле винтажных кафе-рейсеров, но в то же время полон технического совершенства нашего времени. Мотоцикл имеет формы близкие к традиционным, однако его корпус выполнен моноблоком, на котором лишь очерчены "бензобак" и "двигатель". В верхней части, вместо бензобака, установлены фирменные суперконденсаторы NAWACap емкостью 0,1 киловатт-часа. От них заряжается блок литий-ионных аккумуляторов. Кроме того, NAWACap позволяет возвращать в аккумуляторы до 80% рекуперативной энергии, в то время как обычные системы способны восстанавливать до 30%.

NAWACap весит десять килограмм. Благодаря углепластиковой раме и обшивке из композитных материалов, вес мотоцикла составляет 150 кг. Это примерно на четверть меньше, чем у современных электробайков. На одном заряде NAWA Racer способен покрывать расстояние в 150-290 километров (трасса/город), в зависимости от частоты торможения и рекуперации. Скоростная зарядка позволяет восстановить запас энергии за две минуты, а от бытовой розетки время зарядки превышает полтора часа.

Фото: гибридный электробайк NAWA Racer / Electric Motorcycles

Электромотор установлен на безвтулковом заднем колесе. Он развивает мощность в 100 лошадиных сил, которые отдает, независимо от уровня заряда батареи. Максимальная производительность и ускорение до сотни за 3 секунды доступны в режиме Race, кроме которого есть эконом режим настроек силовой установки и обычный.

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