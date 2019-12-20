Мотоцикл, виконаний у вінтажному стилі і має безспицеве заднє колесо.

Стартап NAWA Technologies представив прототип електричного мотоцикла з гібридним джерелом живлення, який складається з літій-іонних осередків та суперконденсаторів (іоністорів) наступного покоління. Гібридна схема живлення забезпечує байку в п’ять разів більший запас енергії, ніж у батарейних аналогів.

Також цікаво: Пурхай, як бабка, з електричним скутером Dragonfly Hyperscooter

NAWA Racer виконаний в стилі вінтажних кафе-рейсеров, але водночас повний технічної досконалості нашого часу. Мотоцикл має форми близькі до традиційних, однак його корпус виконаний моноблоком, на якому лиш окреслені “бензобак” та “двигун”. У верхній частині, замість бензобака, встановлені фірмові суперконденсатори NAWACap ємністю 0,1 кіловат-години. Від них заряджається блок літій-іонних акумуляторів. Крім того, NAWACap дозволяє повертати в акумулятори до 80% рекуперативної енергії, в той час як звичайні системи здатні відновлювати до 30%.

NAWACap важить десять кілограмів. Завдяки вуглепластиковій рамі та обшивці з композитних матеріалів, вага мотоцикла не перевищує 150 кілограмів. Це приблизно на чверть менше, ніж у сучасних електробайків. На одному заряді NAWA Racer здатен покривати відстань у 150-290 кілометрів (траса/місто), залежно від частоти гальмування та рекуперації. Швидкісна зарядка дозволяє відновити запас енергії за дві хвилини, а від побутової розетки, час зарядки перевищує півтори години.

Фото: гібридний електробайк NAWA Racer / Electric Motorcycles

Електромотор встановлений на безвтулковому задньому колесі потужністю. Він розвиває потужність у 100 кінських сил, які віддає, незалежно від рівня заряду батареї. Максимальна продуктивність і прискорення до сотні за 3 секунди доступні в режимі Race, крім якого є економ режим налаштувань силової установки та звичайний.

Також цікаво: Як будуть виглядати електронні права і техпаспорт: відео