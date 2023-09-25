Теперь уже и Дания стоит на пороге предоставления своим перевозчикам разрешения на использование 34-метровых автопоездов в составе двух полноценных прицепов к магистральному грузовому тягачу.

Если законопроект будет принят, то Дания станет уже второй в Европе, где будут узаконены грузовые длинномеры с более чем 30 метрами длины. Программа введения поездов с двойными прицепами (34,5 м) призвана снизить выбросы CO 2 с одновременным сокращением количества транспортных средств на дорогах.

Напомним, на дорогах Швеции разрешено движение грузовиков длиной 34,5 метра, что на девять метров больше габаритного размера. Правда, массовое распространение это правило получит с 1 декабря.

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Шведское транспортное управление изначально планирует с этой даты разрешить движение для транспортных средств до 34,5 метров по отдельным государственным дорогам общей протяженностью 965 километров. Предоставление разрешения на использование длинномерами дополнительной дорожной сети планируется на лето 2024 года.

Более длинными фурами можно перевозить больше грузов на дальние расстояния при меньшем количестве транспортных средств. Фото: Pierre Olsson, DBSchenker

Третьей страной, в которой могут ввести такие внутренние правила, может стать Польша. Там уже изучили опыт подготовки скандинавов, датчан и планируют адаптировать заимствования у себя.

Нововведение базируется не только на дорожной разрешительной системе, но и на новых технических требованиях к транспортным средствам. Прежде всего, это касается оборудования тягачей, которые должны получить одобрение относительно устойчивости, способности трогаться с места на скользкой дороге, торможения, надлежащих возможностей для маневров и т.д.

Интересно, что в США длина автопоезда не ограничена, а в Австралии встречаются не только фуры с двумя прицепами, но и с четырьмя – общей длиной около 50 метров.