Тепер уже і Данія стоїть на порозі надання своїм перевізникам дозволу на використання 34-метрових автопоїздів у складі двох повноцінних причепів до магістрального вантажного тягача.

Якщо законопроєкт буде прийнято, то Данія стане вже другою у Європі, де будуть узаконені вантажні довгоміри з понад 30-метрами довжини. Програма запровадження поїздів з подвійними причепами (34,5 м) покликана зменшити викиди CO 2 з одночасним скороченням кількості транспортних засобів на дорогах.

Нагадаємо, на дорогах Швеції дозволено рух вантажівок завдовжки 34,5 метра, що на дев’ять метрів більше попереднього габаритного розміру. Щоправда, масового поширення це правило набуде з 1 грудня.

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Шведське транспортне управління спочатку планує з цього числа дозволити рух для транспортних засобів до 34,5 метрів окремими державними дорогами загальною довжиною 965 кілометрів. Надання дозволу на використання довгомірами додаткової дорожньої мережі планується на літо 2024 року.

Довшими фурами можна перевозити більше вантажів на далекі відстані при меншій кількості транспортних засобів. Фото: Pierre Olsson, DBSchenker

Третьою країною, де можуть ввести такі внутрішні правила, може стати Польща. Там уже вивчили досвід підготовки скандинавів, данців і планують адаптувати запозичення у себе.

Нововведення базується не лише на дорожній дозвільній системі, але й на нових технічних вимогах до транспортних засобів. Насамперед це стосується обладнання тягачів, які повинні отримати схвалення щодо стійкості, здатності рушати з місця на слизькій дорозі, гальмування, належних можливостей для маневрів тощо.

Цікаво, що у США довжина автопоїзда не обмежена, а в Австралії зустрічаються не лише фури з двома причепами, але й з чотирма, – загальною довжиною близько 50 метрів.